Nuovo record in Lombardia, oltre 50 mila positivi (Di martedì 4 gennaio 2022) Con 238.990 tamponi eseguiti, è di 50.104 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia con una percentuale del 20.9%. Si tratta di un Nuovo record di contagi. Sono in deciso aumento anche i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Con 238.990 tamponi eseguiti, è di 50.104 il numero di nuoviregistrati incon una percentuale del 20.9%. Si tratta di undi contagi. Sono in deciso aumento anche i ...

Advertising

TgRaiBasilicata : #Coronavirus, nuovo #record di contagi in #Basilicata. Oggi 879 casi, il dato più alto di sempre. Ancora un morto.… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia - MilaSpicola : RT @LiveSicilia: Covid, nuovo record di contagi in Sicilia: spuntano altri 40 morti -