NJPW WK16 | Terzo capitolo della faida tra YOH e SOH | è questa la resa dei conti? – SPOILER

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una delle faide più sentite di questo Wrestle Kingdom riguarda, senz’alcun dubbio, quella tra i membri del defunto tag team Roppongi 3K, YOH e SHO, col secondo che tradì il compagno durante la tournee diSummer Struggle, con due incontri che hanno visto i due fallire e trionfare, portando sul risultato di 1-1, sbloccato stamattina con la bella, ma chi l’ha spuntata? Dick Togo non basta Grazie ad una distrazione dell’arbitro dovuta all’intervento di Dick Togo, inizialmente, SHO sembrava essere riuscito a fuggire alla sconfitta, nonostante laalla Calf Crusher dell’ex-tag team partner, il quale, grazie ad un arzigogolato schienamento, è riuscito a portarsi in vantaggio, per poi contrastare l’attacco alle spalle di SHO dopo il match con un Thrust Kick, dando a SHO dopo il danno, la beffa.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NJPW WK16

The Shield Of Wrestling

NJPW announced the full line-up for the two-night Wrestle Kingdom 16 event, which takes place on Tuesday, January 4 and Wednesday, January 5.