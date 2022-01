Meteo dell’Epifania | la Befana porta il freddo | giù le temperature a Milano e in Lombardia

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 4 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cambia ilin vista. In vista del 6 gennaio, laabbasserà lesu tutto il Nord Italia in particolare ae in. Secondo gli esperti di 3b.com, già nel corso di mercoledì 5 gennaio l’anticiclone che negli ultimi giorni hato stabilità atmosferica eben sopra le medie, soprattutto sui tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.