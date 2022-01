LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Nepryaeva trionfa nel Tour de Ski femminile! Tra poco gli uomini (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 15.13 Per la vittoria del Tour de Ski figura un indiscusso favorito: il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, nettamente in vantaggio (di ben due minuti) sul russo Alexander Bolshunov. 15.11 Nella gara femminile abbiamo avuto modo di testare la difficoltà, le quasi impervie avversità del tracciato (pendenze che arrivano sino al 28%, a pochi km dal traguardo); vedremo come se la caveranno gli uomini. 15.09 Anche per loro una impegnativa 10 km, in Val di Fiemme, con la fatidica Scalata del Cermis. 15.07 Dopo la vittoria, in mattinata, di Heidi Weng tra le donne e il trionfo nel Tour de Ski per Natalia Nepryaeva, adesso tocca ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 15.13 Per la vittoria delde Ski figura un indiscusso favorito: il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, nettamente in vantaggio (di ben due minuti) sul russo Alexander Bolshunov. 15.11 Nella gara femminile abbiamo avuto modo di testare la difficoltà, le quasi impervie avversità del tracciato (pendenze che arrivano sino al 28%, a pochi km dal traguardo); vedremo come se la caveranno gli. 15.09 Anche per loro una impegnativa 10 km, in Val di Fiemme, con la fatidicadel. 15.07 Dopo la vittoria, in mattinata, di Heidi Weng tra le donne e il trionfo nelde Ski per Natalia, adesso tocca ...

