L' imprenditrice Elizabeth Holmes condannata per frode

(Di martedì 4 gennaio 2022) L'è stata giudicata colpevole di, per lei quattro capi d'accusa per truffa in particolare nei confronti degli investitori della sua startup Theranos, che ...

wireditalia : La startup dell'imprenditrice prometteva test clinici con una sola goccia di sangue e valeva nove miliardi di dolla…

La società diha un obiettivo: costruire un macchinario in grado di eseguire oltre cento ... I media erano alla ricerca di una Steve Jobs al femminile , e nella biondahanno ...L'Holmes è stata giudicata colpevole di frode, per lei quattro capi d'accusa per truffa in particolare nei confronti degli investitori della sua startup Theranos, che prometteva ...Elizabeth Holmes è stata dichiarata colpevole di frode criminale per il suo ruolo in Theranos, società da 9 miliardi di dollari crollata a seguito di uno scandalo. La donna è ...Fa un certo effetto vedere Elizabeth Holmes, founder di Theranos, dialogare in mezzo all’ex presidente USA, Bill Clinton, e il fondatore di Alibaba, Jack Ma. Era il 2015 e sull’imprenditrice non erano ...