La scimmia sta per morire, il suo ultimo gesto quando vede l'uomo con cui ha vissuto per 40 anni: mondo commosso e sconvolto | Video (Di martedì 4 gennaio 2022) Il legame affettivo tra un uomo e una scimmia va oltre la morte. Continua a emozionare il mondo il Video pubblicato nel 2016 dallo zoologo olandese Jan Von Hoof, fondatore del Royal Burger's Zoo di Arnhem, nei Paesi Bassi. Lo scienziato arriva al capezzale di Mama, anziana scimpanzé morta a 59 anni. Era il più anziano esemplare dello zoo, la "matriarca" della colonia di primati e Von Hoof l'aveva conosciuta per la prima volta nel 1972. Di fatto, hanno vissuto insieme per 40 anni, tutti i giorni. Mama è stanca, sfinita dalla malattia, una lunga agonia che le rende difficile cibarsi e quasi impossibile muoversi, tanto meno alzarsi dal suo giaciglio. Un giorno lo zoologo la trova raggomitolata in un angolo. Tenta di darle qualcosa per sfamarla, la grossa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il legame affettivo tra une unava oltre la morte. Continua a emozionare ililpubblicato nel 2016 dallo zoologo olandese Jan Von Hoof, fondatore del Royal Burger's Zoo di Arnhem, nei Paesi Bassi. Lo scienziato arriva al capezzale di Mama, anziana scimpanzé morta a 59. Era il più anziano esemplare dello zoo, la "matriarca" della colonia di primati e Von Hoof l'aveva conosciuta per la prima volta nel 1972. Di fatto, hannoinsieme per 40, tutti i giorni. Mama è stanca, sfinita dalla malattia, una lunga agonia che le rende difficile cibarsi e quasi impossibile muoversi, tanto meno alzarsi dal suo giaciglio. Un giorno lo zoologo la trova raggomitolata in un angolo. Tenta di darle qualcosa per sfamarla, la grossa ...

