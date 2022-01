Kim Cattrall ricorda il fratello scomparso: «Ci manchi tutti i giorni» (Di martedì 4 gennaio 2022) Quattro anni fa Christopher, fratello minore della Samantha di Sex and The City, si è tolto la vita. Da allora l'attrice non ne ha quasi più parlato, ma ora in occasione di quello che sarebbe stato il suo 59esimo compleanno, pubblica un post che è anche un appello Leggi su vanityfair (Di martedì 4 gennaio 2022) Quattro anni fa Christopher,minore della Samantha di Sex and The City, si è tolto la vita. Da allora l'attrice non ne ha quasi più parlato, ma ora in occasione di quello che sarebbe stato il suo 59esimo compleanno, pubblica un post che è anche un appello

Advertising

zazoomblog : Così And Just Like That ha riportato in scena Samantha ma senza Kim Cattrall nell’episodio 5 - #riportato #scena… - Cosmopolitan_IT : Perché i fan di Sex and the city pensano che Samantha entrerà nel cast di Emily in Paris - postermads : SJP e sua busca pra trazer kim cattrall de volta pro universo de sex and the city - saIIydraper : Fortunatamente Kim Cattrall ha deciso di non unirsi a questo scempio così almeno l’altro mio personaggio preferito… -