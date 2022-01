I gemelli Bogdanoff | morti di Covid a pochi giorni l’uno dall’altro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gemelli Bogdanoff

I due, 72 anni, secondo fonti vicine citate dal quotidiano parigino Le Monde non erano ... i fratelli erano stati animatori della trasmissione televisiva Temps X fra scienza e ...Chi erano i fratelli I due hanno conosciuto la celebrità in tv a partire dal 1979, pubblicando testi di semplificazione di tematiche complicate per il piccolo schermo come la fisica,...Sei giorni dopo il fratello gemello Grichka, è morto in Francia Igor Bogdanoff. Ex star della tv, sono stati stroncati entrambi dal Covid a 72 anni: secondo fonti a loro vicine, scrive Le Monde, non e ...