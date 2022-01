I 20 film più attesi del 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Ecco quali sono i film più attesi del 2022: tanti, tantissimi cinecomic, ma anche graditi ritorni come la saga di Scream e Top Gun: Maverick, autori e animazione. L'anno cinematografico che verrà porterà un vera e propria invasione di cinecomic e tanta voglia di evasione. L'emergenza sanitaria non ha solo cambiato le abitudini del pubblico, costretto a passare mesi di sospensione bloccato davanti alla tv, ma ha anche costretto le major a rinviare le uscite di maggior peso. Di conseguenza arriviamo al 2022 con un accumulo di potenziali blockbuster in uscita, tra titoli la cui uscita era già previsti da tempo e altri che si sono accavallati ai precedenti per via dei ritardi. Di conseguenza, questa classifica vede sacrificati autori indipendenti e produzioni non anglosassoni, fagocitate dall'hype per … Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) Ecco quali sono ipiùdel: tanti, tantissimi cinecomic, ma anche graditi ritorni come la saga di Scream e Top Gun: Maverick, autori e animazione. L'anno cinematografico che verrà porterà un vera e propria invasione di cinecomic e tanta voglia di evasione. L'emergenza sanitaria non ha solo cambiato le abitudini del pubblico, costretto a passare mesi di sospensione bloccato davanti alla tv, ma ha anche costretto le major a rinviare le uscite di maggior peso. Di conseguenza arriviamo alcon un accumulo di potenziali blockbuster in uscita, tra titoli la cui uscita era già previsti da tempo e altri che si sono accavallati ai precedenti per via dei ritardi. Di conseguenza, questa classifica vede sacrificati autori indipendenti e produzioni non anglosassoni, fagocitate dall'hype per …

