GF Vip: La Confessione Straziante Di Eva Grimaldi! (Di martedì 4 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, 31^ puntata: Eva Grimaldi si è raccontata apertamente svelando episodi molto forti della sua vita che nessuno conosceva. Quando si è lasciata con il suo primo marito è stata male e ha sviluppato una dipendenza dall’alcol. L’attrice ha spiegato che prima di fare di questo mestiere nella vita ha dovuto fare una dieta pericolosa e si è rifatta il seno per otto volte perché a quei tempi funzionava così. Ecco che cosa è successo in questa puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 31^ puntata: Eva Grimaldi e la sua vita difficile prima di diventare una attrice affermata! La 31^ puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata particolarmente movimentata. Le donne della casa si sono divise a metà e hanno litigato pesantemente per la maggior parte della diretta con Alfonso Signorini. Una delle poche concorrenti dispiaciute per la situazione è stata Eva ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, 31^ puntata: Eva Grimaldi si è raccontata apertamente svelando episodi molto forti della sua vita che nessuno conosceva. Quando si è lasciata con il suo primo marito è stata male e ha sviluppato una dipendenza dall’alcol. L’attrice ha spiegato che prima di fare di questo mestiere nella vita ha dovuto fare una dieta pericolosa e si è rifatta il seno per otto volte perché a quei tempi funzionava così. Ecco che cosa è successo in questa puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 31^ puntata: Eva Grimaldi e la sua vita difficile prima di diventare una attrice affermata! La 31^ puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata particolarmente movimentata. Le donne della casa si sono divise a metà e hanno litigato pesantemente per la maggior parte della diretta con Alfonso Signorini. Una delle poche concorrenti dispiaciute per la situazione è stata Eva ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, confessione pazzesca: “C’è attrazione ma fuori è diverso”. E’ subito polemica - infoitcultura : “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”: confessione choc al GF Vip - Italia_Notizie : Eva Grimaldi: “A me non piacciono le donne, a me piace Imma Battaglia”. La confessione al Grande Fratello Vip - FQMagazineit : Eva Grimaldi: “A me non piacciono le donne, a me piace Imma Battaglia”. La confessione al Grande Fratello Vip - infoitcultura : “Si è fatto una canna nella casa”, confessione shock al GF Vip: scatta la squalifica? -