GF vip: duro confronto tra Alessandro Basciano e Alex Belli, si sfiora la rissa (Di martedì 4 gennaio 2022) Al Grande Fratello vip, la puntata di lunedì 3 gennaio 2022 è stata piuttosto accesa. Un momento focus della trasmissione è stata la rissa sfiorata tra il concorrente Alessandro Basciano e l’ex concorrente Alex Belli. L’attore è stato eliminato alcuni giorni prima dell’arrivo dell’ex tentatore di Temptation Island nella casa e, al di fuori, si è fatto un’idea decisamente negativa di lui. Opinioni che ha espresso pubblicamente sui social e ribadito in studio con il conduttore Alfonso Signorini, definendo Basciano una sua brutta “copia carbone” e un “falso” che sta soltanto giocando. In risposta, Basciano ha sottolineato che l’unico ad aver fatto dei teatrini nel reality è stato l’attore che, a detta sua, dovrebbe pensare più a sua moglie che a parlare ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Al Grande Fratello vip, la puntata di lunedì 3 gennaio 2022 è stata piuttosto accesa. Un momento focus della trasmissione è stata lata tra il concorrentee l’ex concorrente. L’attore è stato eliminato alcuni giorni prima dell’arrivo dell’ex tentatore di Temptation Island nella casa e, al di fuori, si è fatto un’idea decisamente negativa di lui. Opinioni che ha espresso pubblicamente sui social e ribadito in studio con il conduttore Alfonso Signorini, definendouna sua brutta “copia carbone” e un “falso” che sta soltanto giocando. In risposta,ha sottolineato che l’unico ad aver fatto dei teatrini nel reality è stato l’attore che, a detta sua, dovrebbe pensare più a sua moglie che a parlare ...

Advertising

zazoomblog : Alex Belli e Alessandro Basciano a muso duro tensione al Grande Fratello Vip: Signorini invita alla calma - #Belli… - zazoomblog : Grande Fratello Vip trentunesima puntata in diretta – Miriana show contro Katia e Soleil duro scontro Alex vs Solei… - zazoomblog : Grande Fratello Vip trentunesima puntata – Miriana show contro Katia e Soleil duro scontro Alex vs Alessandro fuori… - fabiofabbretti : #GFVIP, trentunesima puntata – Miriana show contro Katia e Soleil, duro scontro Alex vs Alessandro, fuori Eva, 3 do… - zazoomblog : Alex Belli e Alessandro Basciano a muso duro tensione al Grande Fratello Vip: Signorini invita alla calma - #Belli… -