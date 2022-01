Gemelli Bogdanoff | morto anche Igor | stroncato dal Covid a sei giorni di distanza dal fratello Grichka

(Di martedì 4 gennaio 2022) Seidopo ilgemello, èin Francia. Ex star della tv, sono stati stroncati entrambi dala 72 anni: secondo fonti a loro vicine, scrive Le Monde, non erano vaccinati ed erano tutti e due ricoverati in ospedale da diversi. Duo televisivo controverso e di successo, i fratellierano stati animatori della trasmissione televisiva “Temps X” fra scienza e fantascienza, seguitissima fra il 1979 e il 1987. “Nella pace e l’amore, circondato dai figli e la famiglia,è partito verso la luce il 3 gennaio 2020”, ha reso noto la famiglia tramite il suo agente, senza esplicitare la causa della morte, nonostante sia noto che i due fratelli ...

SkyTG24 : Covid Francia, Igor Bogdanoff muore 6 giorni dopo il gemello Grichka: non erano vaccinati

Chi erano i fratelli Bogdanoff. I due hanno conosciuto la celebrità in tv a partire dal 1979, pubblicando testi di semplificazione di tematiche complicate per il piccolo schermo come la fisica,... I fratelli Bogdanoff, i gemelli più famosi di Francia, noti per aver lanciato il primo programma televisivo di fantascienza nel Paese, sono morti a sei giorni di distanza. I due erano stati contagiati dal Covid ...