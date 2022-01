Frasi e immagini di buongiorno e buon mercoledì, 5 gennaio 2022: le più belle da inviare (Di martedì 4 gennaio 2022) Frasi e immagini di buongiorno e buon mercoledì, 5 gennaio, 2022, da inviare su Whatsapp e Facebook ai propri cari. Frasi di buongiorno e buon mercoledì Qualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso, né tantomeno sulle parole “grazie”, “buongiorno” e “buona giornata”.(Anonimo) Io ve lo direi anche buongiorno, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 gennaio 2022)di, 5, dasu Whatsapp e Facebook ai propri cari.diQualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso, né tantomeno sulle parole “grazie”, “” e “a giornata”.(Anonimo) Io ve lo direi anche, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Frasi auguri Befana 2022 e immagini da inviare con WhatsApp all'Epifania - Danielestark_ : RT @ivandellino: @AlbertoMilano64 @longagnani Interessanti per sprovveduti, che spesso fingevano di comprendere il senso di immagini e fras… - ivandellino : @AlbertoMilano64 @longagnani Interessanti per sprovveduti, che spesso fingevano di comprendere il senso di immagini… - GiorgiaBortolo5 : @TaeeNunA Hai presente il thread che vi ho mandato in cui dicono che sembra di sentire parlare le immagini per le f… - AleA14227616 : @blurrygomvez Ma ne anche per la durata ma proprio per la mancanza di contenuti.. tre frasi dette in croce … quando… -