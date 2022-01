Esce il doc “C’è un soffio di vita soltanto” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini su Lucy Salani (Di martedì 4 gennaio 2022) Uscirà al cinema il 10 gennaio 2022 l’atteso documentario C’è un soffio di vita soltanto, firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita, è testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del Novecento. Il documentario, infatti, racconta un pezzo di storia italiana (e non solo) attraverso gli occhi di una persona che, come tante allora, è stata costretta a guardare l’orrore, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 gennaio 2022) Uscirà al cinema il 10 gennaio 2022 l’atteso documentario C’è undi, firmato dal duo di registi italiani, presentato in anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in, è testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del Novecento. Il documentario, infatti, racconta un pezzo di storia italiana (e non solo) attraverso gli occhi di una persona che, come tante allora, è stata costretta a guardare l’orrore, ...

