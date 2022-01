DVB-T2, dal 3 gennaio nuove frequenze TV: il calendario del MiSE (Di martedì 4 gennaio 2022) Da qualche ora le frequenze TV stanno subendo delle variazioni in virtù del passaggio al DVB-T2 (vi ricordiamo che a partire dal 1 luglio 2022 la banda 700MHz dovrà essere liberata per il 5G). La prima cosa da chiarire è che occorre effettuare una risintonizzazione dei canali, specie se possedete apparecchi televisivi un po’ in là con gli anni (le TV di ultima generazione prevedono la risintonizzazione automatica dei canali anche da spenta, quindi non si corre il rischio di pedersi alcunché). L’aggiornamento delle frequenze TV ha avuto inizio il 3 gennaio, ma proseguirà progressivamente a seconda delle aree geografiche del Paese, in base ad un calendario elaborato dal MiSE. Nei prossimi mesi occorreranno più risintonizzazioni, fino alla fine del processo di ricollocazione delle ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Da qualche ora leTV stanno subendo delle variazioni in virtù del passaggio al DVB-T2 (vi ricordiamo che a partire dal 1 luglio 2022 la banda 700MHz dovrà essere liberata per il 5G). La prima cosa da chiarire è che occorre effettuare una risintonizzazione dei canali, specie se possedete apparecchi televisivi un po’ in là con gli anni (le TV di ultima generazione prevedono la risintonizzazione automatica dei canali anche da spenta, quindi non si corre il rischio di pedersi alcunché). L’aggiornamento delleTV ha avuto inizio il 3, ma proseguirà progressivamente a seconda delle aree geografiche del Paese, in base ad unelaborato dal. Nei prossimi mesi occorreranno più risintonizzazioni, fino alla fine del processo di ricollocazione delle ...

Advertising

infoitcultura : DVB-T2 dal 3 Gennaio cambia: ecco come potrai vedere nuovamente tutti i canali - tvdigitaldivide : Dal prossimo 3 gennaio ricominciano gli Switch Off della nuova TV digitale. Ecco la guida semplice per verificare s… - jondeoo : RT @tivu_sat: CANALE 5 è il terzo canale generalista italiano che abbandona l'SD via sat per rimanere solo in HD. Per continuare a vederlo… - tivu_sat : CANALE 5 è il terzo canale generalista italiano che abbandona l'SD via sat per rimanere solo in HD. Per continuare… -