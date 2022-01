Dakar 2022 | terza tappa auto | la rivincita di Sainz e Audi | Al-Attiyah allunga in classifica generale Foratura per Loeb

(Di martedì 4 gennaio 2022) Carlosvince ladelladopo una lunghissima lotta con Toyota. L’iberico regala adil primo storico acuto nel rally raid più famoso ed impegnativo al mondo, manifestazione che per il terzo anno consecutivo si tiene nel deserto dell’Arabia Sta. Si tratta del 40° sigillo dell’esperto spagnolo che entra nella storia con l’inedita RS Q e-tron. Nasser Al-(Toyota) resta leader dellaguadagnando su Sébastienal termine dell’itinerario che ha portato i protagonisti da Al Artawiya ad Al Qaysumah. La giornata è iniziata nel peggiore dei modi per quest’ultimo. L’alfiere del Bahrain Raid Xtreme, vincitore delladi ieri e ...

Il portoghese Joaquim Rodrigues (Hero) ha vinto la terza tappa della, l'anello con partenza e ritorno ad Al Qaisumah con speciale accorciata di 100 km per la pioggia che negli ultimi giorni ha costretto gli organizzatori a modificare il percorso. In una tappa ...Il riferimento è alla2020 nella quale Rodrigues dovette sopportare la scomparsa del cognato Paulo Gonçalves , deceduto a causa di un incidente nella settima tappa. Un evento tragico che ha ...Carlos Sainz vince la terza tappa della Dakar 2022 dopo una lunghissima lotta con Toyota. L'iberico regala ad Audi il primo storico acuto nel rally raid più famoso ed impegnativo al mondo, manifestazi ...