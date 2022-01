Cucinelli non va a Firenze e Armani salta un giro. Ma le sfilate non si fermano (Di martedì 4 gennaio 2022) Se il primo appuntamento annuale della moda sono sempre state le sfilate uomo, vacanze interrotte per tutti gli operatori incluse, quelle in programma sotto la quarta ondata Covid a partire dall’11 fino al 18 gennaio perdono qualche grosso nome, ma ricompattano le fila perché no, essersi vaccinati tutti con tre dosi e fare tamponi di continuo per richiudersi in casa non sembra la soluzione ideale. Dunque, dalla prossima settimana a Firenze e poi a Milano ci sarà pochissima stampa straniera, i buyer saranno quasi certamente presenti in misura minoritaria, ma saltare ancora una volta un appuntamento fondamentale per la ripresa pare fuori discussione per (quasi) tutti, in particolare quando le grandi società di analisi come PwC parlano di un progressivo recupero delle posizioni perse nei due anni pandemici, fino al superamento del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Se il primo appuntamento annuale della moda sono sempre state leuomo, vacanze interrotte per tutti gli operatori incluse, quelle in programma sotto la quarta ondata Covid a partire dall’11 fino al 18 gennaio perdono qualche grosso nome, ma ricompattano le fila perché no, essersi vaccinati tutti con tre dosi e fare tamponi di continuo per richiudersi in casa non sembra la soluzione ideale. Dunque, dalla prossima settimana ae poi a Milano ci sarà pochissima stampa straniera, i buyer saranno quasi certamente presenti in misura minoritaria, mare ancora una volta un appuntamento fondamentale per la ripresa pare fuori discussione per (quasi) tutti, in particolare quando le grandi società di analisi come PwC parlano di un progressivo recupero delle posizioni perse nei due anni pandemici, fino al superamento del ...

