Contro Conte e Draghi: la doppia manovra dei senatori grillini che chiedono il "Mattarella bis" (Di martedì 4 gennaio 2022) Che l'aria nel Movimento 5 stelle fosse tutt'altro che serena non è certo una novità di queste ore, ma quando ieri sera l'assemblena dei senatori ha indicato nel bis di Sergio Mattarella la prima scelta in vista del Quirinale, la tensione e la confusione tra le fila grilline si è fatta ancora più evidente. Perché, nell'indicare un secondo mandato del presidente uscente, in una riedizione di quanto accaduto con Giorgio Napolitano, i deputati pentastellati celano un doppio messaggio, una doppia manovra, verso l'interno e verso l'esterno. E il primo destinatario non può che essere Giuseppe Conte, la cui leadership fatica a imporsi con il nuovo corso che non decolla. Anzi, quasi arranca. E così, mentre l'Avvocato del popolo invocava solo pochi giorni fa “una donna al Quirinale”, e il ministro ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Che l'aria nel Movimento 5 stelle fosse tutt'altro che serena non è certo una novità di queste ore, ma quando ieri sera l'assemblena deiha indicato nel bis di Sergiola prima scelta in vista del Quirinale, la tensione e la confusione tra le fila grilline si è fatta ancora più evidente. Perché, nell'indicare un secondo mandato del presidente uscente, in una riedizione di quanto accaduto con Giorgio Napolitano, i deputati pentastellati celano un doppio messaggio, una, verso l'interno e verso l'esterno. E il primo destinatario non può che essere Giuseppe, la cui leadership fatica a imporsi con il nuovo corso che non decolla. Anzi, quasi arranca. E così, mentre l'Avvocato del popolo invocava solo pochi giorni fa “una donna al Quirinale”, e il ministro ...

Contro Conte e Draghi: la doppia manovra dei senatori grillini che chiedono il "Mattarella bis"

M5S, Gubitosa: «Draghi premier è un vantaggio. Chi è contro Conte lo dica»

Come il Jep Gambardella di Sorrentino, lo storico esponente della sinistra italiana non vuole partecipare alla festa. Vuole avere il potere di farla fallire. Il partito contro Draghi al Quirinale ora ha un vero leader