Calciomercato Juventus, colpo di scena in attacco: Allegri ha deciso (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Juventus, discorsi aperti sui bianconeri per quanto riguarda il discorso attaccante: la decisione di Allegri che sorprende Inizia un mese di gennaio dall’importanza capitale per la Juventus. I bianconeri devono, sul campo, macinare risultati per proseguire nella rincorsa ad un posto in Champions League e già nelle prossime settimane capiranno molto. Nell’arco di 17 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022), discorsi aperti sui bianconeri per quanto riguarda il discorso attaccante: la decisione diche sorprende Inizia un mese di gennaio dall’importanza capitale per la. I bianconeri devono, sul campo, macinare risultati per proseguire nella rincorsa ad un posto in Champions League e già nelle prossime settimane capiranno molto. Nell’arco di 17 L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - Gazzetta_it : Allegri, altolà a Morata. Nove giorni per prendere Icardi o Scamacca #juve - carlolaudisa : La #Juve frena #Morata. Prima vuole il sostituto: #Scamacca il preferito, #Icardi in alternativa. Oggi su… - GiuliaGiroldini : RT @calciomercatoit: ?? - ostruzionismo : RT @96Gypsy: Cara @juventusfc, Carlitos #Tevez è svincolato e non del tutto convinto del suo ritiro dal calcio giocato. Magari 6 mesi a Tor… -