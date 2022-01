Calcio: Tuchel, ‘Lukaku si è scusato, torna in gruppo’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Londra, 4 gen. – (Adnkronos) – “Romelu Lukaku si è scusato ed è tornato in gruppo”. L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel archivia le polemiche generate dall’intervista rilasciata dal centravanti belga a Sky Sport e annuncia il ritorno tra i convocati del numero 9 per la semifinale di andata di Coppa di Lega, in programma mercoledì 5 gennaio alle 20:45 a Stamford Bridge contro il Tottenham di Antonio Conte. “Romelu è molto consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato – aggiunge Tuchel – sente la responsabilità di rimediare a tutto, è in grado di gestirlo. Dopo l’esclusione per la partita di campionato contro il Liverpool, Lukaku torna così tra i convocati. Non c’è altra scelta: è un nostro giocatore e puntiamo su di lui”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Londra, 4 gen. – (Adnkronos) – “Romelu Lukaku si èed èto in gruppo”. L’allenatore del Chelsea Thomasarchivia le polemiche generate dall’intervista rilasciata dal centravanti belga a Sky Sport e annuncia il ritorno tra i convocati del numero 9 per la semifinale di andata di Coppa di Lega, in programma mercoledì 5 gennaio alle 20:45 a Stamford Bridge contro il Tottenham di Antonio Conte. “Romelu è molto consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato – aggiunge– sente la responsabilità di rimediare a tutto, è in grado di gestirlo. Dopo l’esclusione per la partita di campionato contro il Liverpool, Lukakucosì tra i convocati. Non c’è altra scelta: è un nostro giocatore e puntiamo su di lui”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

