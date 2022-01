Borsa: la corsa continua ma il tech frena, Milano chiude a +0,8% con riscatto Iveco - 3 (Di martedì 4 gennaio 2022) A Milano il Ftse All Share ha chiuso in progresso dello 0,77% con Alerion (+9,59%) che ha messo a segno la migliore performance del listino. Ha chiuso in calo invece Tiscali ( - 5,10%), zavorrata dai realizzi. Su Euronext growth Milano, forti rialzi per Ambromobiliare (+13,84%) e Wm Capital (+13,61%). In Europa, a Parigi (+1,39% il Cac40), in evidenza le banche ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 4 gennaio 2022) Ail Ftse All Share ha chiuso in progresso dello 0,77% con Alerion (+9,59%) che ha messo a segno la migliore performance del listino. Ha chiuso in calo invece Tiscali ( - 5,10%), zavorrata dai realizzi. Su Euronext growth, forti rialzi per Ambromobiliare (+13,84%) e Wm Capital (+13,61%). In Europa, a Parigi (+1,39% il Cac40), in evidenza le banche ...

