Bologna-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) L‘Inter, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro il Bologna nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 5 gennaio alle ore 17:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) L‘, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro ilnel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 5 gennaio alle ore 17:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

calciomercatoit : ?? #Bologna, comunicato UFFICIALE: Aaron #Hickey positivo al #COVID19, non ci sarà contro l'#Inter +++ - BolognaSpazio : ?? | Sarà un #Bologna in grande emergenza quello che affronterà l'#Inter. Nei rossoblu mancheranno: Dominguez, Hick… - gerardkidman : @klausmang @MrSnell3 Ricordo uno spareggio-retrocessione con il Parma per esempio. da quando sono nato il Bologna n… - imepicbrozo77 : RT @SimoneTogna: #Inter, qui Appiano, primi allenamenti di gruppo del 2022. Gagliardini e Sanchez titolari a Bologna - CatelliRossella : Bologna-Inter, annullati oltre 1700 biglietti: saranno rimborsati -