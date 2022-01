Australian Open 2022, Novak Djokovic vola a Melbourne grazie a un’esenzione medica (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic giocherà gli Australian Open 2022 (17-30 gennaio). E’ questa la notizia che arriva ed è lo stesso n.1 del mondo ad annunciarlo sui suoi profili social. “Ho trascorso un periodo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022!!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole) Si conclude qui, quindi, la telenovela tra Djokovic e gli Australian Open. Tanto si è detto e si è scritto su quali fossero le difficoltà di Djokovic a prendere parte al torneo a Melbourne per l’ormai nota obbligatorietà del vaccino ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)giocherà gli(17-30 gennaio). E’ questa la notizia che arriva ed è lo stesso n.1 del mondo ad annunciarlo sui suoi profili social. “Ho trascorso un periodo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo!!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@djokernole) Si conclude qui, quindi, la telenovela trae gli. Tanto si è detto e si è scritto su quali fossero le difficoltà dia prendere parte al torneo aper l’ormai nota obbligatorietà del vaccino ...

