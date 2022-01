Assegno unico, corsa all'incasso: 124mila richieste in 3 giorni (Di martedì 4 gennaio 2022) È corsa all'Assegno unico, la misura di sostegno economico che spetta per ogni figlio a carico fino ai 21 anni indipendentemente dal reddito. Nei soli primi tre giorni dell'anno sono giunte all'Inps ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Èall', la misura di sostegno economico che spetta per ogni figlio a carico fino ai 21 anni indipendentemente dal reddito. Nei soli primi tredell'anno sono giunte all'Inps ...

