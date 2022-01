Ascolti tv lunedì 3 gennaio 2022 | scopri i programmi più visti in prime time

(Di martedì 4 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia deglitv inil? RaiUno propone una pellicola Disney di grande successo Il ritorno di Mary Poppins con Kate Winslet contro il primo appuntamento del nuovo anno con il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5. In dettaglio li troverete in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 3 gennaio 2022: Grande Fratello Vip 2021, Il ritorno di Mary Poppins, Report, dati Auditel e share - Chiara_Ab : Aspettando lunedì quando anche gli ascolti, quelli veri, torneranno ad essere gradevoli. ?????? - dalilastweeting : Lungi da me difendere lei né il gesto, di dubbio gusto, ma questo serva anche 'da lezione' a chi ogni lunedì si è p… - B_hydrangea_ : @nastinascnti Perché il mettere foto a caso su un hashtag di una trasmissione fa girare le palle a me figurati a ch… - dgCarmel81 : buongiorno a un'altro coglione ,che ogni lunedi fracassa con gli ascolti,x ribadire il concetto che soffre Pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì

Tv 3 gennaio 2022: dati didi ieri in prima serata Ieri sera,3 gennaio 2022 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ...... l'attore, infatti, continua a svolgere un ruolo cruciale per gli autori del format e per fomentare la crescita ditra le puntate in prima serata dele del venerdì. GF Vip, le ...