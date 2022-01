WWE | Rivelati i piani originali per Day 1

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Da giorni non si parla d’altro nella comunità del wrestling: Brock Lesnar è ancora una volta campione WWE. Quanto accaduto ha del surreale, non tanto per il fatto di vedere The Beast al top della federazione, ma per il modo in cui ciò è avvenuto. Purtroppo prima del PPV, il campione Universale Roman Reigns è risultato positivo al Covid-19, trovandosi costretto a rinunciare alla difesa del titolo contro Lesnar. Quest’ultimo è stato dunque aggiunto al fatal-4 match per il titolo WWE, che ha poi vinto. Per il match, però, erano ovviamente previste altre dinamiche. Una riconferma che non è arrivata Secondo il Wrestling Observer Live, Big E avrebbe dovuto conservare la cintura al termine del main event. Ad avallare questa tesi c’è una grafica dell’account Twitter di WWE on FOX: la foto in questione indica i risultati dei match avvenuti al PPV, ma sotto la foto di Lesnar si ...