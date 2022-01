WWE | Aggiornamenti sullo status di Brock Lesnar

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La WWE ha un nuovo campione in città, trattasi della Bestia,. Il sindaco di Suplex City ha conquistato il suo nono titolo mondiale in federazione, affermando il suo strapotere su Big E, Kevin Owens, Seth Rollins e Bobby Lashley a Day 1. Inaspettatamentesi trova a detenere il titolo massimo di Raw, visto che il suo avversario previsto per il PPV, Roman Reigns, è stato fermato dal Covid-19. GliRiguardo al suo, secondo alcuni insiders il wrestler diventerà ufficialmente un wrestler di Raw, nonostante continui a dichiararsi un “free agent” nelle storylines. Il sito della WWE lo ha solamente indicato come “WWE Champion“, senza assegnargli alcun roster specifico: inoltre, il prossimo feud didovrebbe essere contro Bobby Lashley, ...

