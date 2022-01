Un triangolo della gelosia nel giallo della donna scomparsa a Trieste

Leggi su agi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Se non nascondesse una potenziale tragedia, ildi unadi 63 anni apotrebbe essere la trama di uncon protagonisti un piccolo gruppo di anziani. Un, per l'esattezza, con un marito che respinge indignato i sospetti, una moglie apparentemente serena ma forse initimamente irrequieta e un arzillo 83enne amicoche invita a scavare nell'esistenzacoppia. La storia è iniziata da quasi 20 giorni, per l'esattenza il 14 dicembre, quando si perdono le tracce di Liliana Resinovich, pensionata di 63 anni, ex dipendenteRegione Friuli Venezia Giulia, uscita di casa ...