Tragedia in montagna sui Sibillini: morto escursionista di 34 anni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un escursionista di 34 anni è morto dopo essere scivolato in un crepaccio sui monti Sibillini. Un escursionista, Jonathan Strappa, è morto dopo essere precipitato da circa 300 metri in un crepaccio mentre percorreva un sentiero sui monti Sibillini. L’incidente è avvenuto oggi, domenica 2 gennaio lungo il sentiero che collega il Rifugio del Farnio fino a Pintura di Bolognola, in provincia di Macerata. L’uomo aveva 34 anni ed il suo corpo è stato recuperato dopo 6 ore di lavoro dei soccorsi. POTREBBE INTERESSARTI: Manuela Arcuri e la dedica a Pupetta Maresca: è bufera sui social (fonte: gettyimages)I vigili del fuoco e uomini del Soccorso alpino hanno provato a raggiungere l’escursionista in elicottero, ma il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi 34dopo essere scivolato in un crepaccio sui monti. Un, Jonathan Strappa, èdopo essere precipitato da circa 300 metri in un crepaccio mentre percorreva un sentiero sui monti. L’incidente è avvenuto oggi, domenica 2 gennaio lungo il sentiero che collega il Rifugio del Farnio fino a Pintura di Bolognola, in provincia di Macerata. L’uomo aveva 34ed il suo corpo è stato recuperato dopo 6 ore di lavoro dei soccorsi. POTREBBE INTERESSARTI: Manuela Arcuri e la dedica a Pupetta Maresca: è bufera sui social (fonte: gettyimages)I vigili del fuoco e uomini del Soccorso alpino hanno provato a raggiungere l’in elicottero, ma il ...

Advertising

infoitinterno : Tragedia in montagna, 34enne di Porto Sant'Elpidio precipita e muore durante l'escursione - Angela23763271 : RT @Michele_Anzaldi: 'La tragedia di Montagna Longa causata da una bomba a bordo': la ricerca di uno studioso, commissionata dai familiari… - infoitinterno : Tragedia in montagna: scivola dal sentiero per 250 metri, morto escursionista 34enne - Michele_Anzaldi : 'La tragedia di Montagna Longa causata da una bomba a bordo': la ricerca di uno studioso, commissionata dai familia… - PalermoToday : La tragedia aerea di Montagna Longa, la tesi di uno studioso: 'Fu sabotaggio' -