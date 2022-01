Slittino, Fischnaller chiude settimo in Coppa del Mondo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quarto successo stagionale in Coppa del Mondo nel singolo maschile dello Slittino per Johannes Ludwig. Il tedesco, vincitore sinora a Yanqing, Sochi e Innsbruck, ha messo a segno un prestigioso poker nella tappa di Winterberg, dove ha recuperato due posizioni nella seconda manche, nella quale ha rimontato l’austriaco Nico Gleirscher e Dominik Fischnaller. Il carabiniere altoatesino, secondo nella run d’apertura, ha commesso una serie di errori che lo hanno relegato addirittura in settima posizione, con il ventesimo tempo parziale. Il podio è stato completato così dallo stesso Gleirscher, secondo a 68 millesimi, mentre l’altro austriaco Wolfgang Kindl è giunto terzo a 181 millesimi. La seconda manche ha relegato nelle posizioni di rincalzo anche gli altri due italiani al via: Leon Felderer è sceso dalla settima alla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quarto successo stagionale indelnel singolo maschile delloper Johannes Ludwig. Il tedesco, vincitore sinora a Yanqing, Sochi e Innsbruck, ha messo a segno un prestigioso poker nella tappa di Winterberg, dove ha recuperato due posizioni nella seconda manche, nella quale ha rimontato l’austriaco Nico Gleirscher e Dominik. Il carabiniere altoatesino, secondo nella run d’apertura, ha commesso una serie di errori che lo hanno relegato addirittura in settima posizione, con il ventesimo tempo parziale. Il podio è stato completato così dallo stesso Gleirscher, secondo a 68 millesimi, mentre l’altro austriaco Wolfgang Kindl è giunto terzo a 181 millesimi. La seconda manche ha relegato nelle posizioni di rincalzo anche gli altri due italiani al via: Leon Felderer è sceso dalla settima alla ...

