Sci alpino | slalom maschile Zagabria 2022 in tv | programma | orari e diretta streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Zagabria 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo slalom femminile che martedì 4 gennaio aprirà il nuovo anno, è tempo di tornare in pista anche per gli uomini che saranno impegnati mercoledì 5 gennaio. Appuntamento alle ore 15.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 18.40. Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.

