Saronno | vandali a Capodanno rompono l’albero di Natale in centro | denunciati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saronno vandali

ilSaronno

Vandali al presepe in piazza a Carnago, statue danneggiate e bottiglie di vino abbandonate in zona. Indagini in corso da carabinieri e Polizia ...SARONNO – Non c’è pace per il borgo contadino e il presepe allestito accanto alla chiesetta di Sant’Antonio in via della rievocazione e della sagra: dopo i vandali che qualche ...