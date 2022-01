Salernitana | altri 5 positivi nel gruppo squadra

Advertising

"L'U. S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati oggicinque componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid - 19". E' quanto fa ......biancoceleste dal 2017 dopo che il nativo di Colina aveva trascorso una stagione alla... che è atteso a Roma per parlare con il direttore sportivo Igli Tare e con glidirigenti.Salerno, 3 gen. - (Adnkronos) - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risul ...L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I ...