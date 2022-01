Saldi: ciò che bisogna sapere per risparmiare con intelligenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Via alla stagione dei Saldi: vi sveliamo nel dettaglio le date per ogni regione e 10 principi di base per il corretto acquisto degli articoli in saldo. Inizia ufficialmente la stagione dei Saldi invernali. Come ogni anni le vetrine dei negozi saranno più frequentate che in ogni altro periodo dell’anno. Quello dei Saldi è un giro d’affari che, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, è di 4,2 miliardi di euro. Giro di affari che interessa oltre 15 milioni di famiglie. Ma andiamo nel dettaglio. Saldi: una stima per regioni A dare il via agli sconti sono oggi Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio tocca alla Valle d’Aosta, tutte le altre partiranno mercoledì 5 gennaio. Il 2 gennaio è iniziata ufficialmente la stagione invernale: vedremo articoli in sconto per un periodo circoscritto e vogliamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Via alla stagione dei: vi sveliamo nel dettaglio le date per ogni regione e 10 principi di base per il corretto acquisto degli articoli in saldo. Inizia ufficialmente la stagione deiinvernali. Come ogni anni le vetrine dei negozi saranno più frequentate che in ogni altro periodo dell’anno. Quello deiè un giro d’affari che, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, è di 4,2 miliardi di euro. Giro di affari che interessa oltre 15 milioni di famiglie. Ma andiamo nel dettaglio.: una stima per regioni A dare il via agli sconti sono oggi Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio tocca alla Valle d’Aosta, tutte le altre partiranno mercoledì 5 gennaio. Il 2 gennaio è iniziata ufficialmente la stagione invernale: vedremo articoli in sconto per un periodo circoscritto e vogliamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Saldi ciò Saldi dal 5 gennaio in Calabria, consigli e regole da seguire COSENZA - Parte tra pochi giorni il periodo dei saldi. I commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la ...eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò ...

Saldi 2022, al via i ribassi invernali: calendario Per l'inizio dei saldi, la Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di ... nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è ...

