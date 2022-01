Ritorno in classe, in Alto Adige niente slittamento, ma sì a screening obbligatorio per gli studenti (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Provincia di Bolzano propone uno screening obbligatorio per tutti gli alunni al rientro a scuola dopo le vacanze di Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Provincia di Bolzano propone unoper tutti gli alunni al rientro a scuola dopo le vacanze di Natale. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Rientro in classe, Gimbe: “Se si tengono aperte le scuole, bisogna chiudere altro”. De Luca: “Rinviare di 20-30 gio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, in Alto Adige niente slittamento, ma sì a screening obbligatorio per gli studenti - tstsfn68 : RT @ComuneBugliano: Ritorno in classe solo per ragazzi VACCINATI - RaiNews : La proposta del presidente della Campania in vista del rientro in classe (tra il 7 e il 10 gennaio prossimi) - AlessandroLod18 : RT @ComuneBugliano: Ritorno in classe solo per ragazzi VACCINATI -