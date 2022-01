Perché Pechino punisce Viya, l’influencer da record dell’e-commerce (Di lunedì 3 gennaio 2022) Colpirne uno per educarne cento. La frase attribuita a Mao Tse-Tung continua a guidare le ultime politiche della Cina contro il mondo della cultura e lo spettacolo. Huang Wei, conosciuta in rete come Weiya o Viya, originaria della provincia di Anhui, è una famosa presentatrice di eventi in streaming. Sui social ha milioni di follower: 80 su Taobao e 18 su Weibo. È diventata famosa grazie al programma Super Idol, ma dopo ha sfruttato la notorietà partecipando allo shopping online con una catena di negozi in rete. È stata ingaggiata da molti brand occidentali, tra cui Tesla, Miranda Kerr Beauty e Procter & Gamble per diverse collaborazioni pubblicitarie. Nel 2019, partecipò a una campagna con Kim Kardashian. Nello stesso anno, Viya è riuscita a battere il suo record personale di incassi: 50 milioni di dollari. Un successo che non è ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Colpirne uno per educarne cento. La frase attribuita a Mao Tse-Tung continua a guidare le ultime politiche della Cina contro il mondo della cultura e lo spettacolo. Huang Wei, conosciuta in rete come Weiya o, originaria della provincia di Anhui, è una famosa presentatrice di eventi in streaming. Sui social ha milioni di follower: 80 su Taobao e 18 su Weibo. È diventata famosa grazie al programma Super Idol, ma dopo ha sfruttato la notorietà partecipando allo shopping online con una catena di negozi in rete. È stata ingaggiata da molti brand occidentali, tra cui Tesla, Miranda Kerr Beauty e Procter & Gamble per diverse collaborazioni pubblicitarie. Nel 2019, partecipò a una campagna con Kim Kardashian. Nello stesso anno,è riuscita a battere il suopersonale di incassi: 50 milioni di dollari. Un successo che non è ...

