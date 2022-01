Pensioni anticipate 2022, Tridico: ‘serve uscita a 64 anni, fallimento quota 100 e 102’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la fine del 2021 i lavoratori che vogliono accedere alla pensione anticipata devono dire addio alla quota 100, e per uscire dal mondo del lavoro a partire da gennaio 2022 ci si dovrà affidare alla quota 102. Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, intervistato da “Il Messaggero” non è completamente soddisfatto dell’attuale riforma e rilancia un uscita anticipata a partire dai 64 anni. Vediamo la sua proposta e i passaggi più interessanti dell’intervista rilasciata al quotidiano romano. Pensioni 2022 ultime novità oggi 3 gennaio: la proposta di Tridico e le parole su quota 102 Gli ultimi mesi del 2021 non hanno visto un aumento delle richieste all’ INPS per quota 100, e con ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la fine del 2021 i lavoratori che vogliono accedere alla pensione anticipata devono dire addio alla100, e per uscire dal mondo del lavoro a partire da gennaioci si dovrà affidare alla102. Il presidente dell’INPS Pasquale, intervistato da “Il Messaggero” non è completamente soddisfatto dell’attuale riforma e rilancia unanticipata a partire dai 64. Vediamo la sua proposta e i passaggi più interessanti dell’intervista rilasciata al quotidiano romano.ultime novità oggi 3 gennaio: la proposta die le parole su102 Gli ultimi mesi del 2021 non hanno visto un aumento delle richieste all’ INPS per100, e con ...

