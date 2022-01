Operazione Hensoldt riuscita Così Leonardo si consolida in Germania

(Di lunedì 3 gennaio 2022) C’è la firma finale per il primo forte passo delmento europeo di. L’azienda, guidata da Alessandro Profumo, ha annunciato oggi la finalizzazione dell’acquisizione del 25,1% di, società leader innel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e con ambizioni in crescita tra robotica e cyber-security. L’L’vale 606 milioni di euro (o 23 per azione), e l’accordo è stato finalizzato ad aprile del 2021, dopo il quale si attendevano solo le varie autorizzazioni normative necessarie. L’acquisizione porta la società italiana ad essere la maggior azionista dell’azienda tedesca insieme a KfW (controllata all’80% dal governo di Berlino), che ha concordato a marzo del 2021 la stessa acquisizione del 25,1%. Un’intesa definita, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Hensoldt

Agenzia askanews

...1% di, società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, al prezzo di 606 milioni di euro. L'è un importante passo che contribuisce a ...P.) della partecipazione del 25,1% di, società attiva in Germania nel campo dei sensori ... Il prezzo dell'è stato definitito in 606 milioni di euro .Un'operazione da 606 milioni di euro per l'azienda della provincia di Varese che contribuisce a realizzare l'obiettivo strategico di acquisire una posizione strategica nel mercato europeo dell'Elettro ...Leonardo ha finalizzato oggi l’acquisizione da Square Lux Holding II S.à r.l., società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P., della partecipazione del 25,1% di HENSOLD ...