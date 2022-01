Non si fermano all’alt degli agenti, bloccati e denunciati (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Manzoni, a Napoli, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui passeggero era sprovvisto di casco protettivo. I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente il quale ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di corso Europa. In quel momento un poliziotto dello stesso Commissariato che si trovava, libero dal servizio, ed era a bordo della sua autovettura, dopo aver visto che i due non si erano fermati ha sbarrato la strada al motoveicolo bloccandone la corsa. I due, napoletani di 22 e 18 anni, sono stati trovati in possesso di una forbice e di un coltello con la lama della lunghezza di 8 cm e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, il 22enne, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Glidel Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Manzoni, a Napoli, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui passeggero era sprovvisto di casco protettivo. I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente il quale ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di corso Europa. In quel momento un poliziotto dello stesso Commissariato che si trovava, libero dal servizio, ed era a bordo della sua autovettura, dopo aver visto che i due non si erano fermati ha sbarrato la strada al motoveicolo bloccandone la corsa. I due, napoletani di 22 e 18 anni, sono stati trovati in possesso di una forbice e di un coltello con la lama della lunghezza di 8 cm eper porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, il 22enne, ...

FratellidItalia : ?? Gli sbarchi non si fermano e l’immobilismo del Ministro dell’Interno è imbarazzante. Lamorgese, che fine hai fatt… - AleksL74 : fermano l'infezione o la trasmissione del virus (infatti, il rapporto mostra altrove che gli adulti vaccinati sono… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, non si fermano all'alt della polizia: due denunce - daniele19921 : RT @Christi40404256: @daniele19921 @rodcostakiwi Questi politici stanno andando oltre con un paraocchi davanti e non si fermano non hanno p… - bassairpinia : NAPOLI. Via Manzoni: non si fermano all’alt. Denunciati. - -

Ultime Notizie dalla rete : Non fermano 'Coloriamo la nostra città' arriva all'Ic Marina di Cerveteri 'Coloriamo la nostra città' arriva all'Ic Marina di Cerveteri - Non si fermano gli artisti di 'Coloriamo la nostra città', il progetto messo a punto dal ladispolano Donato Ciccone e che negli ultimi anni ha visto la realizzazione di murales non solo in giro per la ...

Anti - Covid, 14 sanzioni: ci sono anche 4 commercianti. Green Pass: in 13 senza o con certificato non valido ... nella settimana dal 27 dicembre 2021 a ieri, su tutto il territorio fermano, sono state ... riscontrando in 13 casi la carenza o non validità del certificato verde e quindi la necessità di procedere ...

Laversa: “I tamponi sono una misura precauzionale, non fermano l'epidemia. Serve la vaccinazione per gli studenti” La Nuova Riviera Carceri: Faraone (IV), 'Bernardini fermi sciopero fame, ma non stiamo mani in mano' Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Rita Bernardini è al venticinquesimo giorno di sciopero della fame per protestare contro il sovraffollamento nelle carceri. Mi unisco agli appelli di tante donne e uomini a ...

'Coloriamo la nostra città' arriva all'Ic Marina di Cerveteri -sigli artisti di 'Coloriamo la nostra città', il progetto messo a punto dal ladispolano Donato Ciccone e che negli ultimi anni ha visto la realizzazione di muralessolo in giro per la ...... nella settimana dal 27 dicembre 2021 a ieri, su tutto il territorio, sono state ... riscontrando in 13 casi la carenza ovalidità del certificato verde e quindi la necessità di procedere ...Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Rita Bernardini è al venticinquesimo giorno di sciopero della fame per protestare contro il sovraffollamento nelle carceri. Mi unisco agli appelli di tante donne e uomini a ...