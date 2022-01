“Non c’è niente di vero”. GF Vip, Davide Silvestri decide di parlare. Proprio di quei concorrenti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una vera e propria bomba è stata sganciata da Davide Silvestri, che al ‘GF Vip’ ha preso di mira diversi concorrenti. Probabilmente non riusciva più a tenersi per sé quelle considerazioni e dunque ha voluto parlarne apertamente. Le parole che sono destinate a creare polemiche anche e soprattutto durante la diretta di lunedì 3 gennaio sono state proferite a Katia Ricciarelli, la quale ha ascoltato attentamente quelle frasi velenose. E chissà che tipo di reazione avranno i diretti interessati. Nei giorni scorsi Davide Silvestri ha iniziato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del reality show per Jessica e Lulù Selassié. Il concorrente si è sfogato con Barù utilizzando toni scherzosi, ma decisi. Infatti dopo che la produzione ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una vera e propria bomba è stata sganciata da, che al ‘GF Vip’ ha preso di mira diversi. Probabilmente non riusciva più a tenersi per sé quelle considerazioni e dunque ha voluto parlarne apertamente. Le parole che sono destinate a creare polemiche anche e soprattutto durante la diretta di lunedì 3 gennaio sono state proferite a Katia Ricciarelli, la quale ha ascoltato attentamente quelle frasi velenose. E chissà che tipo di reazione avranno i diretti interessati. Nei giorni scorsiha iniziato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del reality show per Jessica e Lulù Selassié. Il concorrente si è sfogato con Barù utilizzando toni scherzosi, ma decisi. Infatti dopo che la produzione ha ...

