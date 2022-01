Non basta una mano green sul nuovo Meazza, i conti non tornano (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Milano scusa stavo scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più”. Profetico Roberto Vecchioni nel 1980, al quale non sfuggì che la firma sulla condanna a morte dei simboli di Milano sarebbe stata apposta proprio da... Leggi su today (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Milano scusa stavo scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più”. Profetico Roberto Vecchioni nel 1980, al quale non sfuggì che la firma sulla condanna a morte dei simboli di Milano sarebbe stata apposta proprio da...

Advertising

romeoagresti : La situazione #Morata resta laboriosa e complicata. Vuoi perché la #Juventus non ha un sostituto in mano (in presti… - sandrogozi : Abbiamo un’opportunità unica per avviare una nuova politica centrale alternativa a populismo e sovranismo Opportun… - fattoquotidiano : Green pass, basta un tampone negativo per riattivarlo: non servirà più il certificato di guarigione - Emanuel26848690 : @sunflowerj95 @AuroraLittleSun Vedi i nr non basta esporlo, bisognerebbe capirli e, se ti li avessi compresi, non l… - sonofocaccina : @monel1976 @AlanPanassiti @MedBunker @ferrazza si, e non è semplice, ma una soluzione la si trova sempre, basta volerlo. -