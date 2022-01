Migranti | altri 55 sbarcati | stavolta in Sardegna | Accolti a Monastir

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutti sono stati presi in consegna dalla polizia e dai carabinieri e poi trasferiti nel centro di prima accoglienza didove rimarranno in quarantena L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 55 isbarcati tra l'1 e il 2 gennaio lungo le coste del sud Sardegna. Complessivamente sono ... Glisbarchi risalgono alla mattina dell'1 sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di ...... 12 uomini e una donna, a Domus de Maria Di: Redazione Sardegna Live Sono 55 isbarcati ... Glisbarchi risalgono alla mattina dell'1 sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna ...Il declino della democrazia nel mondo va peggiorando. In 15 anni sono avanzati nazionalismi e populismi grazie a campagne d’odio e disinformazione ...Mentre il cambiamento climatico sta costringendo sempre più persone ad abbandonare i luoghi in cui vivevano, il Bangladesh deve affrontare la difficile In Bangladesh ci sono già 6 milioni di profughi ...