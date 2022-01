Maxi nevicata in Arabia Saudita | pioggia di video sui social

Advertising

zazoomblog : Arabia Saudita la maxi nevicata diventa virale: boom di video e foto sui social - #Arabia #Saudita #nevicata… - songase975 : RT @leggoit: #Arabia, la maxi nevicata diventa virale: boom di video e foto sui social - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Arabia, la maxi nevicata diventa virale: boom di video e foto sui social - meteogiornaleit : METEO con NEVE d’inizio anno in Arabia. Maxi nevicata a Tabuk - leggoit : #Arabia, la maxi nevicata diventa virale: boom di video e foto sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi nevicata

A frotte migliaia di persone hanno raggiunto la regione di Tabuk, immensa regione montagnosa a nord dell'Arabia Saudita al confine con la Giordania per ammirare lo spettacolo e le foto e i video sono ...Neve mista a sabbia rossa. E' lo spettacolo atteso ogni inverno in Arabia Saudita nella parte nord - ovest del paese. Quest'anno però a Capodanno è arrivata una maxinevicata . Migliaia di persone ...Neve mista a sabbia rossa. E' lo spettacolo atteso ogni inverno in Arabia Saudita nella parte nord-ovest del paese. Quest'anno però a Capodanno è arrivata una ...Neve e freddo si sono fatti sentire in alcune aree montuose dell'Arabia, solitamente miti, proprio mentre il caldo record colpiva ...