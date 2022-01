Manutenzione dei ponti: apertura dei 5 principali cantieri del 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. A partire dalla prossima primavera prenderanno il via una serie di interventi di riqualificazione di ponti e viadotti della rete viaria provinciale: in questi giorni sono in approvazione i Decreti che danno il via libera ai progetti esecutivi, relativi a risorse previste nella programmazione 2020 – 2021. Una volta svolte le gare d’appalto sarà possibile aprire i cantieri per la Manutenzione straordinaria dei ponti, individuati grazie al costante monitoraggio del Servizio Riqualificazione rete viaria. Questi gli interventi più importanti che verranno effettuati nel 2022: PONTE MARZIO Il ponte Marzio, vale a dire il ponte sul fiume Serio sulla SP 67 tra Gorle e Scanzorosciate: l’importo complessivo di 500mila euro, finanziato dal Ministero delle infrastrutture e Mobilità sostenibile, riguarda la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. A partire dalla prossima primavera prenderanno il via una serie di interventi di riqualificazione die viadotti della rete viaria provinciale: in questi giorni sono in approvazione i Decreti che danno il via libera ai progetti esecutivi, relativi a risorse previste nella programmazione 2020 – 2021. Una volta svolte le gare d’appalto sarà possibile aprire iper lastraordinaria dei, individuati grazie al costante monitoraggio del Servizio Riqualificazione rete viaria. Questi gli interventi più importanti che verranno effettuati nel: PONTE MARZIO Il ponte Marzio, vale a dire il ponte sul fiume Serio sulla SP 67 tra Gorle e Scanzorosciate: l’importo complessivo di 500mila euro, finanziato dal Ministero delle infrastrutture e Mobilità sostenibile, riguarda la ...

