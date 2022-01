L’omelia no vax scatena le proteste in chiesa: nel Pavese bufera sul parroco anti vaccini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha suscitato un putiferio, a Casorate Primo, nel Pavese, la predica di fine anno del parroco don Tarcisio Colombo. Il prete, infatti, secondo quanto riferito dai fedeli, avrebbe pronunciato una omelia “no vax”, scagliandosi contro i vaccini e le politiche del governo. Il caso, oltre che sulle cronache, è rimbalzato in vicariato e fino all’arcidiocesi di Milano, tra dissociazioni e promesse di approfondimento. L’omelia no vax scatena le proteste in chiesa Secondo quanto riferito dalle cronache locali, il parroco, già finito al centro di alcune polemiche quando definì Greta Thunberg un «modello pericoloso per i giovani», nel corso della messa pomeridiana del 31 avrebbe usato toni così apertamente no vax da spingere diversi fedeli ad andarsene e altri a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha suscitato un putiferio, a Casorate Primo, nel, la predica di fine anno deldon Tarcisio Colombo. Il prete, infatti, secondo quanto riferito dai fedeli, avrebbe pronunciato una omelia “no vax”, scagliandosi contro ie le politiche del governo. Il caso, oltre che sulle cronache, è rimbalzato in vicariato e fino all’arcidiocesi di Milano, tra dissociazioni e promesse di approfondimento.no vaxleinSecondo quanto riferito dalle cronache locali, il, già finito al centro di alcune polemiche quando definì Greta Thunberg un «modello pericoloso per i giovani», nel corso della messa pomeridiana del 31 avrebbe usato toni così apertamente no vax da spingere diversi fedeli ad andarsene e altri a ...

