Israele, unità combattimento femminile per donne religiose (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’esercito israeliano intende creare una unità di combattimento soltanto al femminile, destinata alle donne soldato religiose. Rivelato dall’emittente Kan, il nuovo plotone per sole donne entrerà in funzione a marzo e sarà inquadrato nei reparti di difesa dei confini dove già esistono quattro unità miste, con donne e uomini assieme. In Israele uomini e donne devono svolgere il servizio di leva. Ma le donne religiose hanno anche l’opzione del servizio civile, preferito da molte per non dover trovarsi a fianco degli uomini. La richiesta di unità per sole donne è venuta dai seminari religiosi femminili, secondo i quali molte loro allieve sono pronte a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’esercito israeliano intende creare unadisoltanto al, destinata allesoldato. Rivelato dall’emittente Kan, il nuovo plotone per soleentrerà in funzione a marzo e sarà inquadrato nei reparti di difesa dei confini dove già esistono quattromiste, cone uomini assieme. Inuomini edevono svolgere il servizio di leva. Ma lehanno anche l’opzione del servizio civile, preferito da molte per non dover trovarsi a fianco degli uomini. La richiesta diper soleè venuta dai seminari religiosi femminili, secondo i quali molte loro allieve sono pronte a ...

