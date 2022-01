Il peggior allenatore della Juventus in assoluto? I tifosi non hanno dubbi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quali sono i peggiori allenatori della storia della Juventus? Statistiche e numeri alla mano, ma non contano solo quelli. I flop 3. La Juventus, nonostante sia il club più titolato d’Italia, non sempre ha scelto bene a livello di allenatori. Se Conte e Allegri sono stati quelli che, numeri alla mano, hanno fatto meglio nella storia bianconera portando la squadra a conquistare, tra le altre cose, nove scudetti consecutivi, ci sono stati in passato tecnici che non vengono ricordati con particolare affetto. Il primo è Andrea Pirlo; l’ex centrocampista, nonostante abbia arricchito la bacheca della Juventus con due trofei (coppa Italia e supercoppa), non è riuscito a guadagnarsi la conferma sulla panchina bianconera. Le cause dell’esonero sono da ricercare ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quali sono ii allenatoristoria? Statistiche e numeri alla mano, ma non contano solo quelli. I flop 3. La, nonostante sia il club più titolato d’Italia, non sempre ha scelto bene a livello di allenatori. Se Conte e Allegri sono stati quelli che, numeri alla mano,fatto meglio nella storia bianconera portando la squadra a conquistare, tra le altre cose, nove scudetti consecutivi, ci sono stati in passato tecnici che non vengono ricordati con particolare affetto. Il primo è Andrea Pirlo; l’ex centrocampista, nonostante abbia arricchito la bachecacon due trofei (coppa Italia e supercoppa), non è riuscito a guadagnarsi la conferma sulla panchina bianconera. Le cause dell’esonero sono da ricercare ...

