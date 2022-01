I ricoveri salgono a quota 200 | «Curva in rapida crescita anche nella Bergamasca»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Aumento in tutte le strutture. Lunedì altri 1.175 nuovi positivi. La Vecchia: «Se la velocità in Lombardia non cala, rischio zona arancione ».

Sono infatti, nelle ultime 24 ore, 577 in più i ricoverati con sintomi, 32 in più iin terapia intensiva con 103 ingressi del giorno. Il numero totale dei decessi sale a 137.786. Il numero ...* 3 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.625in meno in area medica, 151 in meno in terapia intensiva e 9 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione. * Nel Lazio superata ...Sono 68.052 i nuovi contagi da coronavirus in Italia di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero dell ...Covid Lazio, si registrano 5.614 nuovi casi, 15 decessi, 1.199 ricoverati (26 nuovi ingressi in area medica) e 158 le terapie intensive (+6) ...