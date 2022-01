(Di lunedì 3 gennaio 2022) La variante Omicron non risparmia nessuno. E anche in Serie A fioccano i contagiati con molti club che dovranno fare a meno diimportanti per la prima gara del 2022 prevista per il giorno ...

Advertising

sportface2016 : #Capello: 'Calciatori no-vax? Egoisti, immagino le loro fonti scientifiche...' - supercicciolo : RT @sportface2016: #Capello: 'Calciatori no-vax? Egoisti, immagino le loro fonti scientifiche...' - persemprecalcio : ??? Fabio #Capello ha speso parole di elogio verso Simone #Inzaghi, ecco le sue parole sul tecnico nerazzurro ?? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fabio Capello contro i calciatori no vax: «Bisognerebbe tagliare i loro stipendi» - mayoraltitolare : RT @sportface2016: #Capello: 'Calciatori no-vax? Egoisti, immagino le loro fonti scientifiche...' -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Capello

ha le idee ben chiare su come risolvere il problema e soprattutto su cosa fare con i calciatori no vax : 'Bisognerebbe tagliare lo stipendio ai calciatori che decidono di non fare il ...Così l'ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid. 'Il Covid può cambiare il campionato? Non penso, oggi chi lo prende da vaccinato lo subisce in maniera più leggera. Prima ...La variante Omicron non risparmia nessuno. E anche in Serie A fioccano i contagiati con molti club che dovranno fare a meno di calciatori importanti per la prima gara del 2022 prevista per il giorno..Fabio Capello ha parlato anche del caso Lukaku e della sua intervista che ha fatto molto discutere, ecco le sue parole ...