Eriksen, l'agente rivela: «Christian è sano e ambizioso, presto dirà tutto»

l'agente di Eriksen, Martin Schoots, ha parlato ai microfoni del De Telegraaf in merito all'ex giocatore dell'Inter. Di seguito le sue parole.

«Non aveva niente a che fare con le circostanze personali di Christian. Si tratta di normative che esistono da decenni e valgono per tutti. Di conseguenza, sapevo già pochi giorni dopo l'evento dell'Europeo che l'Italia era un vicolo cieco e che dovevamo parlare con i nostri avvocati in Italia. Christian è ambizioso, sa di essere sano. Ma penso che dovrebbe essere lui a parlare di questo»

